В Рязани во время чемпионата по спортивному ориентированию умер 69-летний спортсмен

РЯЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Пожилой спортсмен умер во время XXV открытого чемпионата и первенства Рязанской области по спортивному ориентированию бегом по заснеженному грунту "Введенские старты - 2019", начата доследственная проверка. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

"Рязанец в возрасте 69 лет участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию в поселке Варские, во время соревнований ему стало плохо, и он скончался. Рязанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Рязанской области проводит доследственную проверку", - уточнила ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Анжелика Евдокимова.

Она добавила, что, по предварительным данным, признаков насильственной смерти мужчины нет.

Как сообщили ТАСС организаторы соревнований, погибший мужчина на протяжении нескольких десятилетий занимался спортивным ориентированием.