{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24

По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону

ТУНИС, 1 декабря. /ТАСС/. Число жертв аварии с участием туристического автобуса, которая произошла в воскресенье на северо-западе Туниса, выросло до 24. Об этом сообщил информационный портал Webdo со ссылкой на источник в кризисном штабе.

По словам того же источника, "с учетом тяжелого характера травм у ряда пострадавших в ДТП, а также их критического состояния нельзя исключать, что число жертв может еще возрасти".

Место аварии посетил президент Туниса Каис Саид в сопровождении действующего премьер-министра Юсефа Шахеда, возглавившего кризисный штаб. Саид призвал местные власти провести реконструкцию аварийного участка трассы, чтобы в будущем избежать аналогичных ДТП.

По предварительным данным, туристический автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону у населенного пункта Амдун (провинция Беджа). В качестве основной версии ДТП следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

Разбившийся автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма. В нем находились 43 пассажира, главным образом студенты, которые отправились на экскурсию в этот район, известный своими природными заповедниками.

Теги
Тунис
Реклама на ТАСС
На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире
Двое пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС