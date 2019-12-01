СМИ: число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24

ТУНИС, 1 декабря. /ТАСС/. Число жертв аварии с участием туристического автобуса, которая произошла в воскресенье на северо-западе Туниса, выросло до 24. Об этом сообщил информационный портал Webdo со ссылкой на источник в кризисном штабе.

По словам того же источника, "с учетом тяжелого характера травм у ряда пострадавших в ДТП, а также их критического состояния нельзя исключать, что число жертв может еще возрасти".

Место аварии посетил президент Туниса Каис Саид в сопровождении действующего премьер-министра Юсефа Шахеда, возглавившего кризисный штаб. Саид призвал местные власти провести реконструкцию аварийного участка трассы, чтобы в будущем избежать аналогичных ДТП.

По предварительным данным, туристический автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону у населенного пункта Амдун (провинция Беджа). В качестве основной версии ДТП следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

Разбившийся автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма. В нем находились 43 пассажира, главным образом студенты, которые отправились на экскурсию в этот район, известный своими природными заповедниками.