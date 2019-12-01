На участке "пятой" ветки метро Петербурга произошел сбой движения из-за "зацеперов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Посторонние проникли в тоннель на "пятой" ветке петербургской подземки, из-за этого движение было приостановлено. В настоящее время движение восстановили, сообщили журналистам в администрации метро.

"Движение на линии 5 восстановлено, метрополитен работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. Информацией о поимке нарушителей ТАСС пока не располагает.

Ранее представитель метрополитена сообщила ТАСС, что в воскресенье вечером движение на участке от станции "Волковская" до "Шушар" было приостановлено из-за проникновения в тоннель "зацеперов" - людей, которые пытаются проехать снаружи поезда, зацепившись за вагон.

Пятая (Фрунзенско-Приморская) линия метро соединяет северо-западные районы Петербурга с Пушкинским районом города.