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Три человека погибли при крушении спасательного вертолета во Франции

Он потерпел крушение в труднодоступной местности неподалеку от коммуны Ров

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Вертолет, вылетевший на спасательную операцию в связи с наводнениями на юге Франции, разбился в ночь на понедельник, три находившиеся на его борту человека погибли. Об этом сообщает в понедельник Министерство внутренних дел Франции.

"[Пилот, бортинженер и сотрудник спасательной службы] погибли в ночь на 2 декабря, когда они на борту вертолета Eurocopter EC145 отправились оказывать помощь людям, пострадавшим от разгула стихии", - говорится в коммюнике.

Вертолет спасательной службы потерпел крушение в труднодоступной местности неподалеку от коммуны Ров (департамент Буш-дю-Рон) в 01:30 ночи (03:30 мск). Сообщается, что он направлялся в сторону коммуны Люс-ле-Кане на поисково-спасательную операцию. Место крушения было обнаружено спустя полтора часа после вылета, власти констатировали смерть всех находившихся на борту. Причины происшествия предстоит установить в ходе специального расследования.

В общей сложности пять человек погибли в ночь на понедельник на юге Франции в связи с сильными дождями и вызванными ими наводнениями. Помимо трех спасателей в Буш-дю-Рон, два человека в департаменте Вар утонули из-за разлива рек. В этом департаменте, как и в Приморских Альпах, 1 декабря утром был объявлен наивысший, красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей.

В понедельник утром метеорологическая служба Meteo France понизила уровень метеотревоги до оранжевого уровня в Варе и до желтого в Приморских Альпах. В департаментах Буш-дю-Рон и Воклюз на данный момент сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. За минувшие сутки сильные наводнения нарушили дорожное сообщение и привели к закрытию детских садов и школ в южных коммунах страны. Сильнее всего пострадал департамент Приморские Альпы, где, в частности, сильные подтопления были отмечены на улицах городов Канн и Мандельё-ла-Напуль.

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Франция
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