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Женщина попала под электричку на станции МЦД "Лобня"

В транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Женщина погибла на железнодорожной станции "Лобня" Московского центрального диаметра (МЦД), после того как попала под электричку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"На железнодорожной станции "Лобня" Савеловского направления электропоездом сообщением Кубинка - Москва смертельно травмирована женщина 1941 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что транспортная полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги и не переходить пути в неустановленных местах, не перебегать пути перед приближающийся поездом.

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