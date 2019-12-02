В квартире в центре Петербурга произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек. Как сообщили журналистам в городском главке МЧС, среди эвакуированных 39 детей и 13 человек персонала детсада, который находится на первом этаже здания, где произошло ЧП.

"В шестиэтажном жилом доме горит квартира. 35 жильцов дома эвакуированы. Из находящегося на первом этаже детского сада эвакуированы 39 детей и 13 человек персонала, они размещены на второй площадке детсада", - говорится в сообщении. По уточненным данным, горит квартира на шестом этаже на площади 15 кв. м. "Есть угроза распространения", - отметили в ведомстве.

В детском саду ТАСС сообщили, что детей перевели на вторую площадку другого детсада, находящегося неподалеку, из детей никто не пострадал.

В районной администрации Центрального района города ТАСС сообщили, что в квартире мог произойти хлопок газа. По данным городского комитета по охране памятников культуры, дом, где произошел пожар, является объектом культурного наследия.

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