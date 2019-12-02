В Саратове бойцовая собака напала на женщину с ребенком

САРАТОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Собака бойцовой породы напала в Саратове на посетительницу магазина и ее дочь. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД региона.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, как предполагаемый хозяин крупной собаки оставляет ее без намордника у входа в магазин. Пес подбегает к прохожим, а затем забегает в помещение. Видео разместила женщина, которая якобы и пострадала от собаки. По ее словам, "собака накинулась и покусала меня и моего ребенка, также людей, которые помогали нам, хозяин ничего не предпринял и скрылся". По данным полиции, инцидент вечером произошел 28 ноября.

"Поступило два заявления о том, что в помещении магазина по ул. Пономарева, собака бойцовой породы укусила ребенка 2013 года и ее маму. Проводится проверка", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального МВД.

Пострадавших направили на медицинское освидетельствование, а полицейские сейчас пытаются установить личность хозяина собаки и место его жительства.