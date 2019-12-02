{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Саратове бойцовая собака напала на женщину с ребенком

Полиция разыскивает мужчину, оставившего пса без намордника у входа в магазин

САРАТОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Собака бойцовой породы напала в Саратове на посетительницу магазина и ее дочь. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД региона.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, как предполагаемый хозяин крупной собаки оставляет ее без намордника у входа в магазин. Пес подбегает к прохожим, а затем забегает в помещение. Видео разместила женщина, которая якобы и пострадала от собаки. По ее словам, "собака накинулась и покусала меня и моего ребенка, также людей, которые помогали нам, хозяин ничего не предпринял и скрылся". По данным полиции, инцидент вечером произошел 28 ноября.

"Поступило два заявления о том, что в помещении магазина по ул. Пономарева, собака бойцовой породы укусила ребенка 2013 года и ее маму. Проводится проверка", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального МВД.

Пострадавших направили на медицинское освидетельствование, а полицейские сейчас пытаются установить личность хозяина собаки и место его жительства.

Теги
РоссияСаратовская область
Реклама на ТАСС
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве своего сына в Екатеринбурге
Его взяли под стражу до 26 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС