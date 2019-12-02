Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в аэропорт Домодедово и ТРЦ "Вегас"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в аэропорт Домодедово и ТРЦ "Вегас" о заложенных взрывных устройствах, сказал ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"От анонимного источника поступила информация о том, что в аэропорту Домодедово и ТРЦ "Вегас" на 24-м км МКАД заложены взрывные устройства", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, сотрудники экстренных служб проверили здание ТРЦ "Вегас" и прилегающую территорию и никаких взрывных устройств не обнаружили. Проверка аэропорта Домодедово продолжается. Информации об эвакуации не поступало.

Официальным комментарием администрации ТРЦ "Вегас", а также сотрудников правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Домодедово, "при поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности". "Этот случай не исключение. После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", - уточнили в пресс-службе аэропорта.