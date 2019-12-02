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В Карелии пенсионер получил 21 год колонии за изнасилование и убийство школьницы

Подсудимый будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Карелии приговорил 60-летнего жителя поселка Рабочеостровский Кемского района к 21 году за убийство и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, сообщается в распространенном сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд и следствие установили, что в сентябре 2018 года мужчина напал на девочку, нанес множество ножевых ранений, изнасиловал. Тело ребенка он спрятал в лесу.

"В ходе расследования дела следователи Следственного комитета провели масштабную работу по сбору доказательственной базы, проведены 32 судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические, ольфакторные [экспертиза по запаху], допрошены свидетели", - отметили в следственном комитете.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Карелии, после освобождения осужденный будет ограничен в свободе в течение еще двух лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родителей девочки и постановил взыскать с мужчины в качестве компенсации морального вреда 2 млн рублей.

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РоссияКарелия
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