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В отношении бывшего заммэра Элисты возбудили новые уголовные дела

Его обвиняют в воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

ЭЛИСТА, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель мэра Элисты попал под новое уголовное преследование, в отношении него возбудили два дела по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности". Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Калмыкии.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы администрации Элисты обвиняется в совершении преступления по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Уголовное дело рассматривается в Элистинском городском суде.

"Прокуратура Элисты провела проверку соблюдения законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности. В отношении бывшего заместителя главы администрации города возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности")", - сказали в прокуратуре.

Проверкой установлено, что в 2017 году индивидуальный предприниматель города обратился в орган местного самоуправления с заявлением об изменении статуса помещения. Бывший заместитель главы администрации Элисты, заведомо зная, что решение по этому заявлению принимается коллегиально большинством голосов, единолично отказал бизнесмену, тем самым создав препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности.

"В другом случае юрлицо - добросовестный пользователь земельного участка и застройщик - неоднократно обращалось в городскую администрацию и предпринимало все необходимые меры для получения законным способом разрешения на строительство. Несогласованные и непоследовательные действия этого же должностного лица, выразившиеся в неоднократных незаконных отказах предпринимателю, фактически лишили его возможности вести нормальную хозяйственную деятельность, а в последующем получить правоустанавливающие документы на вновь созданный объект недвижимости", - добавили в прокуратуре.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, обвиняемый - Бадма Манджиев, который занимал должность заместителя главы администрации Элисты с 2014 года. По акту прокурорского реагирования в ходе предварительного расследования чиновника уволили в 2019 году в связи с утратой доверия.

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РоссияКалмыкия
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