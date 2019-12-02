Суд завершил прения сторон по делу о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Прения сторон по делу о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017 года завершились в понедельник на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда, сообщили ТАСС в суде.

Все подсудимые, выступая в ходе прений, заявили, что не признают себя виновными. "Судебные прения завершены", - сказал собеседник агентства.

3 декабря запланированы выступления обвиняемых с последним словом. Далее судьи удалятся в совещательную комнату для вынесения приговора.

Ранее прокурор Надежда Тихонова потребовала пожизненного заключения для основного фигуранта дела о взрыве в метро Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых. Для обвиняемых Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева прокурор просила по 27 лет колонии строгого режима, для Содика Ортикова - 28 лет. Для единственной женщины на скамье подсудимых - Шохисты Каримовой - Тихонова просила 20 лет колонии общего режима. Также сторона гособвинения настаивает на взыскании с подсудимых по 1 млн рублей штрафа.

Взрыв в вагоне петербургского метрополитена произошел 3 апреля 2017 года. По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов пронес в метро два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.