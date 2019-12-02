Суд Вены приговорил экс-дзюдоиста Зайзенбахера к пяти годам тюрьмы по делу о педофилии

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил в понедельник бывшего австрийского дзюдоиста Петера Зайзенбахера к пяти годам тюремного заключения по обвинению в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Зайзенбахер был признан виновным по всем пунктам обвинения. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В конце 2016 года прокуратура Вены предъявила обвинение бывшему спортсмену в совращении двух детей в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда Зайзенбахер работал в одном из венских спортивных клубов. В 2017 году Земельный суд Вены по уголовным делам выдал ордер на арест Зайзенбахера, потому что он не явился в суд на слушания. Зайзенбахер после его объявления в международный розыск укрылся в Киеве. В сентябре 2019 года украинская сторона экстрадировала дзюдоиста в Австрию.

В течение спортивной карьеры австриец Зайзенбахер завоевал золотые медали в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде-84 в Лос-Анджелесе и на играх 1988 года в Сеуле, став первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд. С 2010 по 2012 год Зайзенбахер тренировал сборную Грузии. Под его руководством грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили завоевал золото лондонской Олимпиады в 2012 году. Осенью 2012 года он возглавил команду Азербайджана.