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Завод по производству кремния в Иркутской области частично обесточен из-за аварии

На предприятии повредилось оборудование, предназначенное для защиты от атмосферных перенапряжений

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Производственный комплекс "Кремний" в Иркутской области частично обесточен из-за аварии на энергосетях. Об этом сообщается на сайте Ситуационного-аналитического центра Минэнерго России.

"Без электроснабжения осталась часть кремниевого завода (ЗАО "Кремний") - 22 МВт. Причина - повреждение РВС-110 фазы "С" (оборудование, предназначенное для защиты от атмосферных перенапряжений - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Информация об отключении поступила в 00:34 мск 3 декабря.

ЗАО "Кремний" в городе Шелехов является единственным в России производителем рафинированного кремния. Запущен в эксплуатацию в 1981 году. Мощность - 42 тыс. тонн в год.

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