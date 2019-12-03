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Пассажирский автобус перевернулся под Белгородом

По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Пассажирский автобус перевернулся в Старооскольском городском округе Белгородской области. По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек. 

"Перевернулся [автобус] в 08:32 мск возле села Преображенки. Автобус ПАЗ, перевернувшийся на бок, ехал в Старый Оскол, пятеро обратились к медикам. Тяжелая одна женщина - ей 32 года, по предварительным данным, у нее перлом позвоночника, ее везут в горбольницу номер 1. Других пассажиров забрал другой автобус", - сказала представитель ЕДДС. Она отметила, что, по предварительным данным, водитель не справился с управлением. Трасса была обработана песко-соляной смесью.

В ночь на вторник в Белгородской области начался снегопад, что, по свидетельству очевидцев, привело к множеству мелких ДТП и заторов на дорогах региона. Накануне региональное управление МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях.

В новость были внесены изменения (09:57 мск) - меняется число пострадавших

 

 

Теги
РоссияБелгородская область
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