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В Москве и Челябинске задержали двух главарей и семь членов "Хизб ут-Тахрир"

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела
Описание
© Снимок с видео ЦОС ФСБ РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных участников запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Среди задержанных - граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. Сообщается, что злоумышленники  распространяли на территории России идеологию террористической организации, нацеленной на свержение власти насильственным путем. В ФСБ сообщили, что они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.

По местам жительства задержанных обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", электронные носители информации, средства связи, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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Россия
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