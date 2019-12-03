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В Дагестане няня подозревается в смерти трехлетнего ребенка

Женщина не имела сертификат о прохождении профессиональных курсов няни

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. В Дагестане задержали местную жительницу по подозрению в причинении смерти по неосторожности трехлетнему ребенку, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе республиканского МВД.

"2 декабря в 12:10 у себя в квартире 23-летняя жительница Дербента, работающая няней по найму, нанесла удар по ногам стоявшей на кухонном шкафу трехлетней девочке. Ребенок в результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте. Подозреваемая в совершении преступления доставлена в отдел полиции Дербента", - сообщили в министерстве.

В МВД отметили, что подозреваемая не имела сертификат о прохождении профессиональных курсов няни. Материал в ее отношении направили в следственные органы для принятия процессуального решения.

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