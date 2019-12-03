В Майкопе 18-летний водитель без прав сбил четверых подростков на тротуаре

МАЙКОП, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция Майкопа устанавливает обстоятельства аварии, в результате которой 18-летний молодой человек, управлявший легковым автомобилем, сбил четверых 16-летних подростков на тротуаре, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МВД РФ по Адыгее.

"Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив четверых 16-летних учащихся колледжа. Все дети госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло около 13:30 мск недалеко от учебного заведения. Установлено, что водитель не имел права управления транспортным средством и водительское удостоверение не получал, уточнили в пресс-службе ведомства.

Трое из подростков являются жителями Майкопского района республики, четвертый - житель Кубани, добавили в полиции.

"Дети - девочка и трое мальчиков - находятся в стабильном состоянии, оно оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает", - сообщила ТАСС главный врач Адыгейской республиканской детской клинической больницы Жанна Гуагова.

В новость внесены изменения (17:13 мск) - добавлены подробности.