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В суды Петербурга снова поступили сообщения об угрозе взрыва

Уточняется, что эвакуация проходит в Выборгском районном суде, а также в Петродворцовом, Фрунзенском и Приморском судах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей эвакуируют из районных судов Петербурга во вторник вечером из-за угрозы взрыва, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

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"Выборгский районный суд эвакуируется. Петродворцовый, Фрунзенский, Приморский суды также эвакуируются. Биткоины у судов уже не требуют. Просто пишут, что здание заминировано", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Вместе с ними также проходит эвакуация в Невском и Куйбышевском районных судах, добавили в пресс-службе. Всего в Петербурге 22 районных суда. Похожие сообщения неоднократно поступали в суды Петербурга и на прошлой неделе. Информация об угрозе взрывов не подтвердилась.

В конце прошлой недели в Санкт-Петербургский городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. В сообщении также отмечалось, что этот долг в биткоинах должен вернуть некий Константин Малофеев.

Такие же сообщения ранее поступали в 1-й Западный окружной военный суд, где проходили прения сторон по делу о теракте в метро 3 апреля 2017 года, в Московский районный суд Петербурга, в Красногвардейский, Фрунзенский, Пушкинский, Кировский и Смольнинский райсуды города, а также в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

В новость внесены изменения (17:45 мск) - добавлены подробности.

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