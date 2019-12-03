Суд в Петербурге оставил в СИЗО бизнесмена Израйлита по делу о хищениях в "Усть-Луге"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга во вторник отказал защите совладельца компании "Усть-Луга" Валерия Израйлита и не стал смягчать ему меру пресечения в рамках дела о хищениях. Как сообщила ТАСС его адвокат Виктория Бурковская, срок содержания под стражей продлен на три с половиной месяца.

Сторона защиты просила суд об изменении меры пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей. В СИЗО бизнесмен находится уже 36 месяцев. "Суд меру пресечения не изменил. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на три с половиной месяца", - сказала адвокат.

По словам Бурковской, жалоба на предыдущее продление меры пресечения, которую подавали полтора месяца назад, до сих пор не передана в горсуд Петербурга для рассмотрения.

Ранее Смольнинский райсуд Петербурга отказал в вызове в качестве свидетеля главу "Транснефти" Николая Токарева по делу Израйлита. В своем решении суд сослался на то, что ходатайство подали преждевременно. Дочерняя компания "Транснефти" была заказчиком строительства нефтебазы в Усть-Луге, где следствие вменяет Израйлиту хищение.

Кроме того, суд отказывал адвокатам бизнесмена, которые просили вернуть уголовное дело в прокуратуру для устранения нарушений. По мнению защиты, описанные в обвинительном заключении события находятся за пределом предполагаемого времени окончания преступления - 11 февраля 2010 года. Адвокаты подчеркивали, что в материалах дела отсутствуют какие-либо ссылки о событиях, связанных с мошенничеством в этот период времени, отсутствует какая-либо информация о способе совершения хищения.

Об уголовном деле

Сотрудники ФСБ задержали Израйлита в декабре 2016 года. В уголовном деле речь идет о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области. По версии следствия, почти 317 млн рублей от заказчика работ были переведены на подконтрольные Израйлиту ОАО "УЛПИК" и ООО "Мегатрейд", после чего были похищены.

Бизнесмена также обвиняют в легализации денежных средств. Адвокаты при этом отмечают, что, исходя из логики следствия и сроков, указанных в материалах дела, легализация похищенных средств произошла до того, как произошло хищение. Израйлит с 2016 года находится в СИЗО. В рамках решения вопроса о продлении ему меры пресечения следствие указывает, что обвиняемый имеет все условия для проживания за пределами РФ, а также возможность покинуть территорию России, в связи с чем необходима его изоляция.

ОАО "Компания Усть-Луга" была создана в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике в Лужской губе Финского залива морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн т грузов в год. Строительство порта велось в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" на условиях государственно-частного партнерства.

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