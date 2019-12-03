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Дело подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ

Суд Москвы до 7 февраля продлил арест обвиняемого в хулиганстве аспиранта МГУ

Азат Мифтахов находится в СИЗО с февраля 2019 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Головинский суд Москвы до 7 февраля 2020 года продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, который является фигурантом дела о хулиганстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Головинского районного суда в отношении обвиняемого Мифтахова продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на четыре месяца, то есть до 7 февраля 2020 года", - сказала представитель суда.

Мифтахов находится в СИЗО с февраля этого года, другой фигурант Елена Горбань - под подпиской о невыезде. Фигуранты Станислав Речкалов и Алексей Кобаидзе, которым также избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде, покинули РФ и объявлены в розыск.

Всем им предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), обвинение в причастности к совершению этого преступления Мифтахов категорически отвергает. Уголовное дело было возбуждено более года назад по статье "Вандализм" и позднее переквалифицировано на статью "Хулиганство". По данным следствия, активисты разбили окно в офисе "Единой России" в районе Ховрино 31 января 2018 года.

Теги
РоссияДело подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ
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