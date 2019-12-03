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СК возбудил дело в отношении пензенского депутата, задержанного за вождение в пьяном виде

У Владимира Вдонина было при себе поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры

ТАСС, 3 декабря. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата заксобрания Пензенской области Владимира Вдонина, которого задержали нетрезвым за рулем автомобиля. У него было при себе поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК по региону.

"В отношении депутата законодательного собрания Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения")", - указано в сообщении.

По данным следствия, депутата задержали утром 30 ноября. "На улице Измайлова в городе Пензе он был остановлен инспекторами ДПС. Подозреваемый предъявил полицейским заведомо поддельное удостоверение сотрудника Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В тот же день Вдонина исключили из рядов "Единой России" и вывели из состава партийной фракции в заксобрании. Спикер регионального парламента Валерий Лидин подчеркнул при этом, что поведение депутата противоречит партийному уставу и общечеловеческим нормам.

Теги
РоссияПензенская область
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