{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани арестовали трех молодых людей по подозрению в нападении и убийстве

По версии следствия, злоумышленники проникли в квартиру пенсионера, избили его и похитили более 200 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Несовершеннолетний и два его знакомых, подозреваемых в убийстве 67-летнего местного жителя, разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, арестованы в Новороссийске. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Благодаря грамотно проведенным следователями территориального следственного отдела следственным действиям, при оперативной поддержке сотрудников полиции в кратчайшие сроки была установлена причастность фигурантов к совершению данных преступлений, и они были задержаны. В настоящее время в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в ночь на 30 ноября злоумышленники проникли в квартиру потерпевшего, выбив входную дверь балкона. После чего один из фигурантов стал угрожать хозяину дома, принесенным с собой пневматическим оружием, а также нанес его рукояткой не менее восьми ударов в область лица мужчины. Несовершеннолетний подозреваемый в это время впустил в дом другого соучастника, вместе с которым они нанесли не менее шести ударов руками и ногами в область головы пенсионера.

После этого трое злоумышленников обыскали жилище, похитив денежные средства в сумме более 200 тыс. рублей, а также другое имущество потерпевшего и скрылись с места происшествия. Смерть мужчины наступила на месте в результате причиненных ему телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство группой лиц по предварительному сговору") и ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего").

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Три суда в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва
Анонимные сообщения о минировании поступили в Мещанский, Тверской и Басманный районные суды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС