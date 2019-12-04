На Кубани арестовали трех молодых людей по подозрению в нападении и убийстве

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Несовершеннолетний и два его знакомых, подозреваемых в убийстве 67-летнего местного жителя, разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, арестованы в Новороссийске. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"Благодаря грамотно проведенным следователями территориального следственного отдела следственным действиям, при оперативной поддержке сотрудников полиции в кратчайшие сроки была установлена причастность фигурантов к совершению данных преступлений, и они были задержаны. В настоящее время в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в ночь на 30 ноября злоумышленники проникли в квартиру потерпевшего, выбив входную дверь балкона. После чего один из фигурантов стал угрожать хозяину дома, принесенным с собой пневматическим оружием, а также нанес его рукояткой не менее восьми ударов в область лица мужчины. Несовершеннолетний подозреваемый в это время впустил в дом другого соучастника, вместе с которым они нанесли не менее шести ударов руками и ногами в область головы пенсионера.

После этого трое злоумышленников обыскали жилище, похитив денежные средства в сумме более 200 тыс. рублей, а также другое имущество потерпевшего и скрылись с места происшествия. Смерть мужчины наступила на месте в результате причиненных ему телесных повреждений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство группой лиц по предварительному сговору") и ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего").