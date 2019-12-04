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Суд ограничил свободу двум врачам из Перми за смерть беременной двойней пациентки

Из-за халатности медиков женщина заразилась сепсисом

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Перми приговорил двух врачей Пермского краевого перинатального центра к ограничению свободы сроком на 2,5 года за смерть беременной двойней пациентки. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

"Суд с учетом государственного обвинения приговорил подсудимых к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года и шесть месяцев, каждую", - говорится в сообщении.

Акушера-гинеколога и заведующую отделением Пермского краевого перинатального центра признали виновными в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Суд установил, что из-за халатного отношения врачей и неверно назначенного лечения беременная двойней пациентка заразилась сепсисом. Спасти пациентку и двух ее неродившихся детей не удалось.

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