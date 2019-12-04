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Число погибших при наводнении на юге Франции возросло до 7 человек

Причиной наводнения стали сильные дожди

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнения, вызванного сильными дождями на юге Франции, увеличилось до 7 человек. Об этом сообщила в понедельник префектура департамента Вар, расположенного в юго-восточной части страны.

Согласно этим сведениям, на пляже курортного города Сен-Тропе спасателями в среду было найдено тело погибшей 60-летней женщины. Ее поиски велись с минувшего воскресенья.

Операции по поиску пропавших без вести продолжаются в регионе уже несколько дней. В минувший понедельник утром в коммуне Сен-Мем спасатели обнаружили тело женщины, ранее считавшейся пропавшей без вести. В нескольких километрах от женщины нашли ее автомобиль. По данным жандармерии, после того как во время ливня и разлива реки женщина пыталась выбраться из машины, ее смыло сильным потоком и она утонула.

В воскресенье метеорологическая служба "Метео Франс" ввела максимальный уровень тревоги в нескольких департаментах на юго-востоке страны. В тот же день сильные наводнения нарушили там дорожное и железнодорожное сообщение и привели к закрытию детских садов и школ. Сильнее всего пострадали при этом департаменты Приморские Альпы и Вар.

За две недели это уже второе крупное наводнение в южном регионе страны. Оно вызвано периодическим явлением - "средиземноморским феноменом", при котором быстрое смешение холодного горного воздуха с теплым воздухом с моря приводит зимой к сильнейшим ливням. Метеорологи отмечают, что в связи с потеплением климата региона такие явления происходят на территории Франции все чаще и носят все более опасный характер.

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Франция
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