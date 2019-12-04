Житель Дагестана задержан по подозрению в сборе денег для воюющего в Сирии боевика

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали местного жителя, подозреваемого в содействии террористической деятельности, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"По подозрению в содействии террористической деятельности задержан житель поселка Белиджи Дербентского района Дагестана. По оперативной информации, подозреваемый с сентября 2017 года по декабрь 2018 года собрал 200 тыс. рублей и перевел их на банковскую карту своего односельчанина, который уехал в Сирию для участия в боевых действиях в рядах международной террористической организации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.