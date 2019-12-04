По делу о хищениях при строительстве порта в Пионерском задержали троих подозреваемых

ТАСС, 4 декабря. Генеральный директор компании "Больверк", ее бывший генеральный директор и заместитель генерального директора компании задержаны в рамках следствия о хищении более 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области. Об этом сообщается в среду на официальном сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в сумме свыше 1,6 млрд рублей при строительстве международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском Калининградской области следователями задержаны генеральный директор ООО "Больверк", а также бывший генеральный директор и заместитель генерального директора данной организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время будет принято решение об избрании задержанным меры пресечения.

По данным следствия, в декабре 2017 года компания "Больверк" заключила госконтракт с ФГУП "Росморпорт" на строительство "Международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском Калининградской области" на 7,4 млрд рублей. "Больверк" получила аванс по контракту на общую сумму 3,63 млрд рублей. К настоящему времени готовность объекта составляет лишь 27%, а подрядчиком выполнено работ на сумму 2,052 млрд рублей. Расходование на строительстве еще более 1,6 млрд рублей компанией не подтверждено.

Следствие установило, что деньги, поступившие от ФГУП "Росморпорт", "Больверк" направила на счета четырех аффилированных организаций. Часть средств уходила в пользу фирм-однодневок, зарегистрированных в Самарской области, некоторые из которых являются организованными группами, предположительно, для обналичивания средств. Таким образом, подозреваемые завладели деньгами и распорядились ими по собственному усмотрению.

По факту хищений следственные органы возбудили уголовное дело по части 7 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сотрудники следственного управления совместно с управлениями ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Самарской области и Калининградской области провели обыски в Санкт-Петербурге, Самаре, Калининграде и Москве. Изъяты документация, ценности, денежные средства.

О терминале

Международный морской терминал в Пионерском должен стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа. Он сможет принимать более 400 судов, годовой пассажирооборот превысит 300 тыс. человек.

Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м, два причала общей длиной 725 м. Акватория будущего терминала составит 30,53 га. Стоимость проекта - 8 млрд рублей. В течение трех-четырех лет после завершения стройки порт Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.

Строительство терминала планировалось завершить в 2019 году.