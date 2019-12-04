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В жилом доме в Новосибирске произошел пожар

В результате происшествия пострадали два человека, они находятся в тяжелом состоянии

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого пятиэтажного дома в Ленинском районе Новосибирска. Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону, два человека госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

"Спасатели выехали на место происшествия в 21:34 (17:34 мск) в Ленинский район на ул. Невельского, 75 (жилой пятиэтажный дом). Из квартиры на первом этаже шел дым. В квартире обнаружены два пострадавших в крайне тяжелом состоянии, ими занимаются медики", - отметили в пресс-службе управления.

По информации пресс-службы ведомства, пожар ликвидировали к 21:52 (17:52 мск) на площади 20 кв. м. Источником пожара в квартире стали домашние вещи.

"Всего из дома эвакуировали шесть человек. Часть людей от эвакуации отказалась, угрозы для их жизни нет", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Теги
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