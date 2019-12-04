Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Пять пострадавших в результате опрокидывания в Богучарском районе Воронежской области пассажирского автобуса MAN, принадлежащего украинскому предприятию, остаются в больнице, из них трое - граждане Украины. Угрозы жизни пострадавших нет, сообщила в среду ТАСС представитель приемного отделения Богучарской районной больницы.

3 декабря в больнице сообщили, что в реанимации находились два человека, еще шестеро - в отделении хирургии. Всего пострадали 18 человек, из них восемь - граждане Украины.

"В больнице остаются пять человек, из них трое - украинцы из города Запорожье (Украина). А трех пострадавших уже забрали родственники. Из реанимации забрали домой 13-летнего подростка его родственники из города Гуково Ростовской области, и еще одну женщину из реанимации перевели в отделение хирургии. А из хирургии сейчас двух женщин забирали их родственники из украинского города Запорожье", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас в реанимации Богучарской районной больницы остается одна женщина из Кисловодска, еще четверо - в отделении хирургии. "Угрозы их жизни нет", - добавили в приемном отделении.

Третьего декабря около 12:30 мск на трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе упал в кювет пассажирский автобус, принадлежащий компании "Альфа Транс", находящейся в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск). Он следовал в Ростов-на-Дону, в салоне находились 28 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся.