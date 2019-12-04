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СМИ: число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 29

В больницах продолжают оставаться 14 человек

ТУНИС, 4 декабря. /ТАСС/. Число жертв аварии с участием туристического автобуса, которая произошла 1 декабря на северо-западе Туниса, выросло с 26 до 29. Об этом сообщила радиостанция Mosaic FM со ссылкой на родственников умерших в среду в больнице пострадавших.

В столичных госпиталях продолжают находиться 14 человек с ранениями разной степени тяжести. Шестеро из них остаются в критическом состоянии. Трое пострадавших в аварии были выписаны из госпиталя во вторник.

По предварительным данным, туристический автобус перевернулся на дороге, пробил защитное ограждение и скатился по крутому склону у населенного пункта Амдун (провинция Беджа). В качестве основной версии ДТП следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы.

Разбившийся автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма. В нем, по последним данным, находились 46 пассажиров, главным образом студенты из столичных пригородов Мухаммедия и Фушана, которые отправились на экскурсию в этот район, известный своими природными заповедниками.

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Тунис
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