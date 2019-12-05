На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.

"Выборгское шоссе, 6, водитель, управляя автомобилем Audi А7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом транспортным средством Mercedes, после чего от удара Audi совершил наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 транспортных средств", - сказано в распространенном ведомством сообщении.

В управлении ГИБДД также отметили, что информация о пострадавших уточняется. Источник в экстренных службах в свою очередь сообщил ТАСС, что пострадавшие есть, по предварительным данным, они получили легкие травмы.