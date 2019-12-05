Москалькова намерена оценить дело Егора Жукова после приговора суда

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что намерена оценить дело блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму, после вынесения судом приговора, которое запланировано на 6 декабря.

"Закон не разрешает уполномоченному вмешиваться в следствие и судебный процесс, но, когда вынесен приговор, он может его оценить, вынести свое заключение <...> Такое право предоставлено уполномоченному, я им намерена воспользоваться", - сказала Москалькова в четверг на едином уроке "Права человека" в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

Она добавила, что осуществляет мониторинг дела Жукова. "Я могу вступить в защиту тогда, когда есть вступивший в законную силу приговор", - подчеркнула Москалькова.

Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные в YouTube.

Ранее прокурор потребовал приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы.