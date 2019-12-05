Источник: здания облправительства и суда эвакуировали в Мурманске из-за угрозы взрыва

МУРМАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудников правительства Мурманской области и Арбитражного суда эвакуировали из зданий в Мурманске из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник.

"Здания областного правительства и Арбитражного суда эвакуированы, было получено сообщение о возможной угрозе взрыва", - сообщил собеседник.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, к зданиям стянуты оперативные службы, эвакуированные находятся на улице. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.