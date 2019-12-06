Во Владивостоке четверо жителей получили до 12,5 лет колонии за сбыт наркотиков

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Суд во Владивостоке признал виновными участников организованной группы в составе четырех человек в незаконном изготовлении и сбыт наркотиков и приговорил их к лишению свободы в исправительной колонии на сроки от 10 лет и 6 месяцев до 12 лет и 6 месяцев. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Фигуранты входили в состав организованной группы, созданной в 2015 году с целью незаконного оборота наркотических средств на территории Приморья и за его пределами. На одного из участников группы была возложена обязанность сбыть наркотическое средство путем перемещения через границу Таможеннного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Республики Корея авиационным транспортом", - говорится в сообщении.

Участники выполняли разные обязанности в составе группы: сбор наркотических растений, изготовление, дальнейший сбыт. Деятельность группы пресекли в апреле 2016 года после того, как одного из участников задержали при попытке перевезти наркотическое средство в Пусан Южной Кореи. В контрабандной партии содержалось масло каннабиса весом более 113 г. Было возбуждено уголовное дело статьям УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".

"Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил им за содеянное от 10 лет 6 месяцев до 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Подсудимые подали апелляцию, но суд ее отклонил.