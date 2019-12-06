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Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Огонь может распространиться на соседний склад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, есть угроза распространения огня на соседний склад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Сегодня в 05:55 мск поступило сообщение о пожаре на складе с резинотехническими изделиями (покрышки) в поселке Большой Исток. Существует угроза распространения на соседний склад. На месте пожара работают 11 единиц спецтехники и 31 человек личного состава", - говорится в сообщении.

К горящему складу выехала инженерно-химическая лаборатория для замеров предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

В ГУ МЧС по Свердловской области ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м.

В новость внесены изменения (08:09 мск) - добавлена информация о обрушении кровли склада.

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РоссияСвердловская область
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