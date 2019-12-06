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В Королеве перекрыли канал сбыта контрафактных автозапчастей и моторных масел

Злоумышленники осуществляли сбыт поддельной продукции через интернет-магазины

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция перекрыла в Королеве канал сбыта контрафактных автозапчастей и моторных масел через интернет-магазин. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-центре МВД РФ.

"Задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, - говорится в сообщении. - В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими в складских и офисных помещениях города Королева обнаружены контрафактные автозапчасти, более 30 тыс. л моторного масла, маркированного логотипами известных производителей".

По имеющейся информации, как отметили в пресс-центре, сбыт поддельной продукции злоумышленники осуществляли через интернет-магазины. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4. ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенные организованной группой"). "В ходе обысков изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела",- добавили в МВД.

Сейчас два фигуранта находятся под подпиской о невыезде, другие участники противоправной деятельности устанавливаются.

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