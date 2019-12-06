Крупную партию наркотиков изъяли в Самаре

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Самаре задержали пятерых местных жителей, у которых изъяли 5 кг наркотиков, приготовленных к дальнейшему сбыту. Об этом в пятницу рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по Самаре задержали пятерых жителей областного центра, подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере", - сообщает главк.

Подозреваемых задержали в съемных квартирах в Октябрьском и Кировском районах города, где они проживали. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники полиции изъяли более 5 кг наркотических средств и психотропных веществ разных видов, в том числе амфетамин, кокаин и ЛСД, а также электронные весы и упаковочный материал. Наркотики были приготовлены для дальнейшего сбыта через так называемые закладки.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотических средств.