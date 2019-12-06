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Павлу Новикову назначили штраф за нападение на полицейского

Ранее прокурор просил приговорить участника несанкционированной акции 27 июля к трем годам колонии общего режима
Павел Новиков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Павел Новиков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу приговорил к штрафу в 120 тыс. рублей участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова, признав его виновным в нападении на полицейского, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Новикову наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей, сократить сумму штрафа до 120 тыс. рублей в связи с отбыванием Новиковым меры пресечения в виде содержания под стражей на стадии следствия", - огласила приговор судья Мария Сизинцева. Ранее прокурор просил приговорить Новикова к трем годам колонии общего режима.

Новиков был освобожден из-под стражи в зале суда. Несколько десятков человек встретили приговор суда радостными возгласами и комментариями.

Адвокат подсудимого сообщил ТАСС, что в целом удовлетворен приговором, так как не был назначен реальный срок наказания. "Мы будем готовиться к возможному обжалованию этого приговора прокуратурой, будем ли мы сами жаловаться, я пока сказать не могу - мне нужно проконсультироваться по этому вопросу с Новиковым", - сказал адвокат Федор Сирош.

Суд установил, что 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении полицейского-кинолога, нанеся ему удары по голове и руке. Новиков полностью признал вину. На видео, распространенном Следственным комитетом, мужчина дважды бьет полицейского по шлему и руке предметом, похожим на бутылку.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по статьям о применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). В ходе расследования были арестованы более 10 человек.

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