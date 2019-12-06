Крымчанина задержали на почте при получении посылки с ЛСД

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю (УФСБ) задержали 28-летнего жителя Евпатории, подозреваемого в приобретении и распространении крупной партии наркотика ЛСД. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность жителя Евпатории 1991 г. р., причастного к незаконному приобретению с целью сбыта наркотических веществ в крупном размере. Установлено, что мужчина заказывал почтой наркотические средства, которые впоследствии распространял среди местного населения. Наркоторговец задержан сотрудниками УФСБ с поличным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание производилось в помещении почтового отделения в Евпатории при получении посылки, в которой находилось 50 марок ЛСД. Дома у задержанного обнаружили электронные весы и упаковочная тара для дальнейшей расфасовки наркотических средств.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении жителя Евпатории возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Проводятся следственные действия.