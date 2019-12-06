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Владимира Емельянова приговорили к двум годам условно за нападение на бойца ОМОН

Прокурор попросил суд приговорить его к четырем годам колонии
Владимир Емельянов Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Владимир Емельянов
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд в пятницу приговорил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Владимира Емельянова к двум годам лишения свободы условно, признав виновным в нападении на бойца ОМОН, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Назначить Емельянову наказание в виде двух лет лишения свободы условно", - огласила судья Татьяна Шанина.

В ходе прений сторон прокурор просил для подсудимого наказание в виде четырех лет колонии.

Испытательный срок Емельянову составит три года, в течение этого срока он должен отмечаться в правоохранительных органах. Емельянов был освобожден в зале суда.

Суд в приговоре сослался на показания потерпевшего сотрудника правоохранительных органов и его сослуживцев. Согласно выводу суда, Емельянов применил насилие, не опасное для жизни и здоровья потерпевшего, но представляющее общественную угрозу в связи с публичностью и преднамеренностью действий обвиняемого.

"У суда не остается сомнений в доказанности вины Емельянова", - пришла к выводу судья Шанина.

В то же время суд нашел смягчающие обстоятельства, как то, что Емельянов является сиротой, ранее не был судим, имеет положительные характеристики.

На заседании присутствовали около 100 сторонников обвиняемого, в их числе Алексей Навальный. Приговор суда они встретили аплодисментами.

В чем обвинялся

Емельянов обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, неопасного для его жизни"). Установлено, что на акции 27 июля он схватил бойца ОМОН сзади за форму, потянул его на себя, лишая тем самым свободы передвижения и причиняя физическую боль. Подсудимый признал в суде, что схватил сотрудника за бронежилет, но заявил, что не хотел сделать ему больно. Потерпевший по его делу омоновец Максим Косов ранее в ходе допроса отметил, что не имеет особых претензий к Емельянову.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

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