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В Петербурге в пятый раз за неделю эвакуируют суды из-за сообщений об угрозе взрыва

Анонимные сообщения поступают по электронной почте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозе взрыва в очередной раз поступили в суды Петербурга в пятницу днем, идет эвакуация. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Петродворцовый районный суд эвакуируется. Санкт-Петербургский городской суд эвакуируется" - сказано в распространенном пресс-службой сообщении. Также эвакуация проходит в районных судах в центре города - в Куйбышевском и Октябрьском.

Позже аналогичные сообщения поступили в Приморский, Московский, Выборгский и Сестрорецкий районные суды Петербурга.

Накануне письма с угрозами приходили не только в суды Петербурга, но и в метрополитен, из-за чего пришлось эвакуировать 22 станции, а также в 24 больницы и 57 школ и гимназий в разных районах города. Во время проверок опасных предметов обнаружить не удалось.

Письма с угрозами начали приходить на прошлой неделе в суды Санкт-Петербурга. В городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Аналогичные письма поступили в другие суды города, начиная от районных, заканчивая военными. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными.

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РоссияСанкт-Петербург
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