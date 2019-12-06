{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минобрнауки Дагестана проходят оперативные мероприятия по ранее возбужденным делам

Дело связано с проведенным в 2015 году капитальным ремонтом здания лицея

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Оперативные мероприятия проходят в Министерстве образования и науки Дагестана в рамках возбужденных ранее уголовных дел, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Проходят оперативные мероприятия в рамках ранее возбужденных уголовных дел. Ничего не изымают", - сказал собеседник.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении экс-руководителя республиканского лицея-интерната "Центр одаренных детей". Дело связано с проведенным в 2015 году капитальным ремонтом здания лицея-интерната.

Теги
РоссияДагестан
Реклама на ТАСС
Обстрелявший патруль житель Ростовской области имел при себе пневматический пистолет
Источник в правоохранительных структурах региона добавил, что 24-летний местный житель ранее не привлекался к уголовной ответственности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС