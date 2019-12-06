В Минобрнауки Дагестана проходят оперативные мероприятия по ранее возбужденным делам

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Оперативные мероприятия проходят в Министерстве образования и науки Дагестана в рамках возбужденных ранее уголовных дел, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Проходят оперативные мероприятия в рамках ранее возбужденных уголовных дел. Ничего не изымают", - сказал собеседник.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении экс-руководителя республиканского лицея-интерната "Центр одаренных детей". Дело связано с проведенным в 2015 году капитальным ремонтом здания лицея-интерната.