В Казани разыскивают мужчину, пристававшего к ребенку в переполненном автобусе

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело из-за насилия в отношении ребенка в общественном транспорте в Казани. Личность подозреваемого пока не установлена. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Днем 4 декабря в Казани неустановленный мужчина, находясь в маршрутном автобусе № 90, совершил действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел в переполненном автобусе. Ребенок закричал, после чего злоумышленник выскочил из автобуса и убежал. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также личности мужчины.