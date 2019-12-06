Участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Конона арестовали на 15 суток

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участника несанкционированной акции 27 июля в центре столицы Даниила Конона. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд арестовал Конона на 15 суток, признав виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении")", - сказали в суде. Конон был задержан полицейскими в четверг, но был отпущен под обязательство о явке.

В связи с тем, что Конон находился в СИЗО до прекращения уголовного преследования, суд зачел ему это время, как и другому фигуранту дела о беспорядках в Москве Сергею Абаничеву, в назначенное административное наказание и отпустил в зале суда.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

В начале сентября СК прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников акции - Даниила Конона, Валерия Костенка, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения, и в органы МВД направлены соответствующие материалы.