Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Только что правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина, ее личность устанавливается. По состоянию на 15:30 (16:30 мск) всего в результате пожара погибли три человека, поиски еще 12 продолжаются", - сказано в сообщении.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. В момент возгорания в здании находилось более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Официально о причине инцидента пока не объявлено. Власти Одессы объявили двухдневный траур.