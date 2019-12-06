Открытое горение в офисном здании в Екатеринбурге ликвидировано

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее в офисном здании на улице Радищева в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:55 мск ликвидировано открытое горение", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 15:14 мск поступила информация о пожаре в офисном здании на улице Радищева, дом 60. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в помещениях третьего этажа, а также кровли здания на площади 1,2 тыс. кв. метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, в 17:21 он был локализован.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар тушат 82 человека и 25 единиц техники.