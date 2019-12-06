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Сообщения об угрозе взрыва поступили в МГУ, образовательный центр и академию искусств

Здания проверят сотрудники экстренных служб и кинологи

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. МГУ им. М. В. Ломоносова, образовательный центр "Протон" и государственная специализированная академия искусств получили анонимные сообщения с угрозой взрыва, на месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил, что взрывные устройства заложены в здании МГУ им. М. В. Ломоносова на улице Ленинские горы, в образовательном центре "Протон" на Филевском бульваре и в Российской государственной специализированной академии искусств, расположенной в Резервном проезде. На место для проверки выехали специалисты экстренных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства.

"Из здания МГУ им. М. В. Ломоносова эвакуировали около 1500 человек из-за звонка неизвестного, который сообщил, что в здании находится взрывное устройство. В данный момент проводится проверка здания и прилегающей территории", - сказал он.

В пятницу в течение дня анонимные сообщения о минировании поступали в 19 районных судов, Верховный суд, около 30 школ, несколько торговых центров, храм Христа Спасителя, башню "Федерация" Московского международного делового центра "Москва-Сити", а также в Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН и Белорусский вокзал. В ходе проверки никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было, сообщения оказались ложными.

. В новость были внесены изменения (19:42 мск) — добавлены подробности по тексту.

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