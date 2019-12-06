СК Карелии проверяет информацию об отравлении студентов училища олимпийского резерва

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 декабря. /ТАСС/. Доследственная проверка проводится в связи с сообщениями о госпитализации студентов училища олимпийского резерва в карельском городе Кондопога с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Карелии.

"Следственными органами СК РФ по Карелии проводится проверка по сообщению СМИ о госпитализации воспитанников училища в городе Кондопога с подозрением на острую кишечную инфекцию по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Для уточнения возбудителя инфекции проводятся лабораторные исследования.

Как рассказали ТАСС в учебном учреждении, с жалобами на острую кишечную инфекцию обратились 14 студентов (один из них 17-летний). Учащиеся не нуждались в госпитализации, все они получают лечение в стенах общежития амбулаторно. "Сейчас студенты уже идут на поправку", - отметила собеседник агентства.

Государственное училище олимпийского резерва открыли в моногороде Кондопоге 1 сентября по решению госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия. Это училище стало 11-м таким учреждением в России и первым - на северо-западе страны. Первый набор составил 31 хоккеист из 12 регионов и 16 городов страны.