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В Петербурге двух арестованных бывших росгвардейцев обвинили в получении взятки

Ранее они стали фигурантами дела о подкидывании наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Двое бывших сотрудников Росгвардии, которых ранее суд в Петербурге заключил под стражу в рамках расследования дела о подкидывании наркотиков, стали фигурантами нового уголовного дела. Как сообщили журналистам в пятницу в ГСУ СК РФ по Петербургу, бывших сотрудников правоохранительных органов обвинили в получении взятки.

Обвиняемые были задержаны летом этого года после того, как, по данным СК, создали видимость изъятия наркотиков у подростка, после чего потребовали от несовершеннолетнего взятку за непривлечение к ответственности. Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области оперативно провело служебную проверку, после которой сотрудники были уволены.

"Также было установлено, что в июне 2019 года, находясь у дома 21 по Екатерининскому проспекту, обвиняемые, также создав видимость изъятия у мужчины 1987 года рождения наркотических средств и привлечения его к уголовной ответственности, потребовали с последнего взятку за непривлечение его к уголовной ответственности за якобы хранение наркотических средств. В отношении соучастников следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказано в распространенном управлением сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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