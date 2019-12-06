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В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка

Рядом задержали браконьеров

ТАСС, 6 декабря. Амурского тигренка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Приморского края. Неподалеку от этого места задержали браконьеров - их проверяют на причастность к убийству, сообщает в пятницу центр "Амурский тигр".

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и Хабаровском крае.

"В Спасском районе Приморского края обнаружен труп молодой особи амурского тигра со следами насильственной смерти. Неподалеку от места обнаружения тела хищника задержаны граждане, занимавшиеся браконьерством на копытных животных. В настоящее время ведется проверка на их причастность к убийству редкого хищника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детеныша нашли в общедоступных охотничьих угодьях Спасского района (центральная часть Приморского края), его труп направили на экспертизу.

Теги
РоссияПриморский край
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