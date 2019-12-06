Студентов Ленинградского госуниверситета эвакуировали из-за анонимной угрозы взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Студентов и преподавателей Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина эвакуировали из общежития и учебного корпуса из-за анонимного сообщения о минировании зданий. Об этом в пятницу ТАСС сообщил ректор вуза Станислав Еремеев.

"Сейчас, к сожалению, такой [анонимный] сигнал [о минировании зданий] пришел, проведены меры по эвакуации всех из здания учебного корпуса, там еще шли занятия, и общежития. Это произошло в кампусе в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга)", - сказал собеседник агентства.

Ректор добавил, что на месте работают правоохранительные органы.