{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Студентов Ленинградского госуниверситета эвакуировали из-за анонимной угрозы взрыва

На месте работают правоохранительные органы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Студентов и преподавателей Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина эвакуировали из общежития и учебного корпуса из-за анонимного сообщения о минировании зданий. Об этом в пятницу ТАСС сообщил ректор вуза Станислав Еремеев.

"Сейчас, к сожалению, такой [анонимный] сигнал [о минировании зданий] пришел, проведены меры по эвакуации всех из здания учебного корпуса, там еще шли занятия, и общежития. Это произошло в кампусе в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга)", - сказал собеседник агентства.

Ректор добавил, что на месте работают правоохранительные органы.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Угроза о минировании Ленинградского госуниверситета оказалась ложной
Эвакуированные студенты вернулись в общежитие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС